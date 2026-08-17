NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fastenal-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fastenal-Aktie an diesem Tag 27.44 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fastenal-Aktie investiert, befänden sich nun 36.450 Fastenal-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’859.67 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 14.08.2026 auf 51.02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 85.97 Prozent vermehrt.

Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 58.58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch