NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 221.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das F5 Networks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.505 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 1’462.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 324.55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.21 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für F5 Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 19.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch