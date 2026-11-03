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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 221.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das F5 Networks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.505 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 1’462.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 324.55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.21 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für F5 Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 19.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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