NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der F5 Networks-Aktie statt. Zum Handelsende stand die F5 Networks-Aktie an diesem Tag bei 139.85 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 71.505 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen F5 Networks-Anteile wären am 09.11.2026 22’720.77 USD wert, da der Schlussstand 317.75 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 127.21 Prozent.

Insgesamt war F5 Networks zuletzt 17.56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch