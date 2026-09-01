NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit F5 Networks-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren F5 Networks-Anteile an diesem Tag 164.61 USD wert. Bei einem F5 Networks-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.075 F5 Networks-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 407.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’473.30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147.33 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 22.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch