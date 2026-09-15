NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 119.02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.840 F5 Networks-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 411.49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 345.73 USD wert. Mit einer Performance von +245.73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

F5 Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch