NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EZCORP-Papier an diesem Tag bei 6.81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die EZCORP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.684 EZCORP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 32.32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 474.60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 374.60 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von EZCORP belief sich zuletzt auf 2.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch