EZCORP Aktie 929121 / US3023011063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel hätte eine Investition in EZCORP von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in EZCORP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das EZCORP-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen EZCORP-Anteile an diesem Tag bei 10.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96.339 EZCORP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 33.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’210.02 USD wert. Das entspricht einem Plus von 221.00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EZCORP bezifferte sich zuletzt auf 2.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu EZCORP Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel hätte eine Investition in EZCORP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu EZCORP Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.