NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel hätte eine Investition in EZCORP von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das EZCORP-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen EZCORP-Anteile an diesem Tag bei 10.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96.339 EZCORP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 33.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’210.02 USD wert. Das entspricht einem Plus von 221.00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP bezifferte sich zuletzt auf 2.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch