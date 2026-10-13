EZCORP Aktie 929121 / US3023011063
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in EZCORP eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem EZCORP-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die EZCORP-Aktie bei 18.97 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.271 EZCORP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 172.06 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 12.10.2026 auf 32.64 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 172.06 USD entspricht einer Performance von +72.06 Prozent.
Der Marktwert von EZCORP betrug jüngst 1.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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