NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem EZCORP-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die EZCORP-Aktie bei 18.97 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.271 EZCORP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 172.06 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 12.10.2026 auf 32.64 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 172.06 USD entspricht einer Performance von +72.06 Prozent.

Der Marktwert von EZCORP betrug jüngst 1.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch