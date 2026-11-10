NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingebracht

Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.84 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56.054 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 29.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’658.07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65.81 Prozent.

EZCORP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch