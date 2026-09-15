EZCORP Aktie 929121 / US3023011063
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen EZCORP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17.27 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EZCORP-Aktie investiert, befänden sich nun 579.039 EZCORP-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EZCORP-Aktie auf 32.30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’702.95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 87.03 Prozent.
Zuletzt verbuchte EZCORP einen Börsenwert von 2.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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