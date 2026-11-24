Heute vor 5 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7.92 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hat, hat nun 12.626 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25.15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 317.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 217.55 Prozent vermehrt.

EZCORP war somit zuletzt am Markt 1.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch