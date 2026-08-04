NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren bedeutet

Das Exponent-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Exponent-Anteile an diesem Tag bei 88.20 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Exponent-Aktie investiert hat, hat nun 113.379 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’740.36 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 03.08.2026 auf 68.27 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22.60 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 3.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch