NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exponent von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Exponent-Papier statt. Diesen Tag beendete das Exponent-Papier bei 115.21 USD. Bei einem Exponent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.868 Exponent-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.15 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 02.11.2026 auf 86.58 USD belief. Mit einer Performance von -24.85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Exponent eine Börsenbewertung in Höhe von 3.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch