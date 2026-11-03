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|Lohnender Exponent-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exponent von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Exponent-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Exponent-Papier statt. Diesen Tag beendete das Exponent-Papier bei 115.21 USD. Bei einem Exponent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.868 Exponent-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.15 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 02.11.2026 auf 86.58 USD belief. Mit einer Performance von -24.85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Exponent eine Börsenbewertung in Höhe von 3.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Exponent Inc.
Analysen zu Exponent Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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