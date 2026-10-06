Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Exponent-Investment?
|
06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Exponent-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Exponent eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Exponent-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Exponent-Papiers betrug an diesem Tag 114.39 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87.420 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’010.14 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 05.10.2026 auf 68.75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39.90 Prozent.
Alle Exponent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!