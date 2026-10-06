NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Exponent-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Exponent-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Exponent-Papiers betrug an diesem Tag 114.39 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87.420 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’010.14 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 05.10.2026 auf 68.75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39.90 Prozent.

Alle Exponent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch