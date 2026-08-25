NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Exponent von vor einem Jahr gerechnet?

Vor 1 Jahr wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Exponent-Aktie bei 70.81 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Exponent-Aktie investierten, hätten nun 141.223 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9’995.76 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.04 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Exponent belief sich zuletzt auf 3.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch