Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Exponent von vor einem Jahr gerechnet?
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Exponent-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Exponent-Aktie bei 70.81 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Exponent-Aktie investierten, hätten nun 141.223 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9’995.76 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.04 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Exponent belief sich zuletzt auf 3.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Exponent Inc.
Analysen zu Exponent Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.