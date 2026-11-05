NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen

Die Expeditors International of Washington-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 137.92 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.251 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (197.69 USD), wäre das Investment nun 1’433.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43.34 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 26.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch