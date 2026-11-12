NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Expeditors International of Washington-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Expeditors International of Washington-Anteile bei 115.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 86.693 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 194.59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’869.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.70 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Expeditors International of Washington einen Börsenwert von 24.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch