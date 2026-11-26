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|Rentable Expeditors International of Washington-Investition?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Expeditors International of Washington-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53.11 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.829 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 198.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’731.69 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 273.17 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Expeditors International of Washington eine Börsenbewertung in Höhe von 25.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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