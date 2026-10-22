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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expeditors International of Washington-Investment gewesen.
Am 22.10.2021 wurde die Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 123.03 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Expeditors International of Washington-Papier investiert hätte, hätte er nun 81.281 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 16’013.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197.01 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60.13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Expeditors International of Washington bezifferte sich zuletzt auf 25.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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