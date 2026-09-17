NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren eingebracht

Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 118.44 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 0.844 Anteile im Depot. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Papiere wären am 16.09.2026 159.61 USD wert, da der Schlussstand 189.04 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59.61 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich jüngst auf 25.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch