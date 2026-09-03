Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094
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|Lohnender Expeditors International of Washington-Einstieg?
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Expeditors International of Washington-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Expeditors International of Washington-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 51.32 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.486 Expeditors International of Washington-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 186.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’627.44 USD wert. Mit einer Performance von +262.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Expeditors International of Washington eine Marktkapitalisierung von 24.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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