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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94.95 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105.319 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 29’776.72 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 29.10.2026 auf 282.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 197.77 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Expedia eine Marktkapitalisierung von 33.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Expedia Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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