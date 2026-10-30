NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94.95 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105.319 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 29’776.72 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 29.10.2026 auf 282.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 197.77 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Expedia eine Marktkapitalisierung von 33.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch