NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Exelixis-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18.34 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Exelixis-Aktie investierten, hätten nun 5.453 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 71.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 391.17 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 291.17 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 16.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch