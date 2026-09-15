Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Exelixis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Exelixis-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Exelixis-Aktie bei 20.47 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Exelixis-Aktie investierten, hätten nun 48.852 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’745.97 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Anteils am 14.09.2026 auf 56.21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +174.60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 13.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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