NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 25.08.2016 wurde die Exelixis-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.91 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 91.659 Exelixis-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’000.00 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Anteils am 24.08.2026 auf 54.55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 400.00 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Exelixis eine Marktkapitalisierung von 13.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch