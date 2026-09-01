Euronet Worldwide Aktie 602878 / US2987361092
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment gewesen.
Am 01.09.2023 wurde das Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Euronet Worldwide-Papier an diesem Tag bei 87.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.146 Euronet Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 79.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69.51 USD belief. Damit wäre die Investition um 20.34 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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