Euronet Worldwide Aktie 602878 / US2987361092
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Euronet Worldwide-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83.09 USD. Bei einem Euronet Worldwide-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.204 Euronet Worldwide-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.80 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 12.10.2026 auf 63.81 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23.20 Prozent verkleinert.
Euronet Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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