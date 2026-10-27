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|Lohnende Euronet Worldwide-Investition?
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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Euronet Worldwide-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Euronet Worldwide-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 77.52 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 128.999 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Euronet Worldwide-Papiers auf 63.95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’249.48 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17.51 Prozent.
Der Euronet Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 2.39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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