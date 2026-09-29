NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 79.38 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.598 Euronet Worldwide-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 817.96 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 28.09.2026 auf 64.93 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18.20 Prozent.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich jüngst auf 2.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch