NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Euronet Worldwide-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 87.34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.450 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 742.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25.76 Prozent.

Der Marktwert von Euronet Worldwide betrug jüngst 2.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch