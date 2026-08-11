NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Euronet Worldwide-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 131.81 USD. Bei einem Euronet Worldwide-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.759 Euronet Worldwide-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Papiere wären am 10.08.2026 53.78 USD wert, da der Schlussstand 70.89 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 46.22 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich jüngst auf 2.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch