ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 106.01 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.943 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 260.14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 245.39 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 145.39 Prozent gesteigert.
ESCO Technologies war somit zuletzt am Markt 6.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!