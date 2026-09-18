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ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046

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Frühe Anlage 18.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

ESCO Technologies
212.84 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 106.01 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.943 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 260.14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 245.39 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 145.39 Prozent gesteigert.

ESCO Technologies war somit zuletzt am Markt 6.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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