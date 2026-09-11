ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der ESCO Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 210.32 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die ESCO Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47.547 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 267.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’707.30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.07 Prozent zugenommen.
ESCO Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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