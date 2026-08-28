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ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046

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Lohnende ESCO Technologies-Investition? 28.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

ESCO Technologies
224.37 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das ESCO Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ESCO Technologies-Papier bei 91.13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.097 ESCO Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie auf 281.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 208.94 Prozent vermehrt.

ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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