NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ESCO Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 101.13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 98.883 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen ESCO Technologies-Anteile wären am 12.11.2026 23’268.07 USD wert, da der Schlussstand 235.31 USD betrug. Mit einer Performance von +132.68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch