ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 207.06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.483 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122.70 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 08.10.2026 auf 254.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.70 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete ESCO Technologies eine Marktkapitalisierung von 7.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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