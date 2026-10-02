ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 46.42 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die ESCO Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 215.424 ESCO Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 58’147.35 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 01.10.2026 auf 269.92 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 481.47 Prozent gesteigert.
ESCO Technologies wurde am Markt mit 6.88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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