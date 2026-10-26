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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Erie Indemnity-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Erie Indemnity-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 291.79 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Erie Indemnity-Aktie investiert, befänden sich nun 3.427 Erie Indemnity-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 868.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253.52 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13.12 Prozent.
Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 11.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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