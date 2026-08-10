NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Zum Handelsende stand die Erie Indemnity-Aktie an diesem Tag bei 177.88 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 56.218 Erie Indemnity-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 252.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’199.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41.99 Prozent erhöht.

Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 11.76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch