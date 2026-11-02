NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Erie Indemnity-Papier an diesem Tag 212.46 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47.068 Erie Indemnity-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’303.02 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Anteils am 30.10.2026 auf 261.39 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 23.03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 12.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch