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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Erie Indemnity-Papier an diesem Tag 212.46 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47.068 Erie Indemnity-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’303.02 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Anteils am 30.10.2026 auf 261.39 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 23.03 Prozent.
Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 12.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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