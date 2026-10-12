NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren eingebracht

Am 12.10.2016 wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 101.63 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 98.396 Erie Indemnity-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 222.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’847.88 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 118.48 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity bezifferte sich zuletzt auf 10.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch