Erie Indemnity Aktie 285347 / US29530P1021
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Erie Indemnity-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 17.08.2016 wurde das Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie betrug an diesem Tag 97.99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 1.021 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Erie Indemnity-Aktien wären am 14.08.2026 261.24 USD wert, da der Schlussstand 255.99 USD betrug. Damit wäre die Investition um 161.24 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity bezifferte sich zuletzt auf 11.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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