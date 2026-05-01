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Frühe Investition 01.05.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 5 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen eBay-Investment verdienen können.

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Heute vor 5 Jahren wurden Trades eBay-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 55.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.792 eBay-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185.48 USD, da sich der Wert einer eBay-Aktie am 30.04.2026 auf 103.48 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 85.48 Prozent.

eBay war somit zuletzt am Markt 46.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com