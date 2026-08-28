eBay Aktie 956191 / US2786421030
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen eBay-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die eBay-Aktie bei 31.31 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die eBay-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 319.387 eBay-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 32’663.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102.27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 226.64 Prozent angezogen.
Am Markt war eBay jüngst 46.36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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