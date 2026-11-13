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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen eBay-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das eBay-Papier bei 73.91 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.530 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’625.49 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 12.11.2026 auf 120.14 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.55 Prozent zugenommen.
eBay markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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|eBay Aktie News: eBay am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
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30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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23.10.26
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12.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
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12.10.26
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Analysen zu eBay Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.