NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das eBay-Papier bei 73.91 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.530 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’625.49 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 12.11.2026 auf 120.14 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.55 Prozent zugenommen.

eBay markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch