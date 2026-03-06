eBay Aktie 956191 / US2786421030
|Rentables eBay-Investment?
|
06.03.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren eBay-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen eBay-Anteile letztlich bei 53.76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.601 eBay-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’730.65 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 05.03.2026 auf 93.04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +73.07 Prozent.
eBay war somit zuletzt am Markt 40.63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
