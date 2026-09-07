NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Die East West Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.899 East West Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen East West Bancorp-Papiere wären am 04.09.2026 248.28 USD wert, da der Schlussstand 130.77 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +148.28 Prozent.

East West Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch