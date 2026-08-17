NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren

Am 17.08.2021 wurde das East West Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das East West Bancorp-Papier an diesem Tag 73.13 USD wert. Bei einem East West Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.367 East West Bancorp-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 136.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186.79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.79 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 18.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch