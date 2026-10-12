East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden East West Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80.33 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124.486 Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Anteile wären am 09.10.2026 15’626.79 USD wert, da der Schlussstand 125.53 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56.27 Prozent angezogen.
Der Marktwert von East West Bancorp betrug jüngst 17.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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