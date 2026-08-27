NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor einem Jahr eingefahren

DXP Enterprises-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DXP Enterprises-Anteile bei 124.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.528 DXP Enterprises-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (190.80 USD), wäre das Investment nun 15’364.79 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 53.65 Prozent.

DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch